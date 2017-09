La Cautiva: tras una serie de hechos delictivos, vecinos reclaman más seguridad

La Cautiva.- Tras los hechos delictivos que convulsionaron a toda la comunidad y que tuvieron como flanco varias viviendas particulares, la Municipalidad mantuvo ayer una reunión con vecinos y con la Policía a los fines de analizar la situación y decidir qué acciones inmediatas adoptar. Del encuentro convocado por el intendente José Luis Beltramone participaron el subcomisario Walter Comoglio, concejales, tribunos de cuentas y un importante grupo de habitantes. Desconfianza, temor, miedo y pánico son algunos de los sentimientos que afloraron en la reunión por la inseguridad. En la oportunidad, los vecinos consultaron a las autoridades sobre los elementos con que se cuenta para la prevención, como así también reclamaron medidas urgentes. Las preguntas no tardaron en llegar; algunas de ellas estaban dirigidas directamente hacia el responsable de la comisaría, quien tras brindar precisiones sobre lo sucedido afirmó: “Durante mi gestión me comprometo a designar a un efectivo policial durante las 24 horas”. “Cada vez que sucede algún hecho, no hay policías”. Fue la frase más escuchada por los asistentes, haciendo referencia a que las pocas veces que sucede un robo o un accidente los efectivos policiales afectados al destacamento de La Cautiva están asignados a otra labor en Vicuña Mackenna. El pasado 4 de junio una menor de 16 años conducía una moto que impactó con la parte trasera de una camioneta, sufrió lesiones leves y ningún efectivo policial se encontraba en la población. Situación que se repitió en el último hurto, hace un año. El interrogatorio continuó cuando le consultaron sobre el uso del móvil policial correspondiente al destacamento local para operativos en Vicuña Mackenna. Comoglio admitió lo sucedido y resaltó que la situación en cuanto a los móviles ha mejorado ya que la Provincia envió dos vehículos nuevos, por lo que no volverá a utilizar el de La Cautiva. El avance de las drogas Otro tema coincidente en la reunión fue el de las adicciones. Si bien la tranquilidad ha reinado siempre entre los habitantes, los vecinos se encuentran preocupados por la venta de estupefacientes. “Todos en el pueblo sabemos quiénes son los que venden drogas, nadie se anima a denunciarlos por miedo a represalias”, dijo uno de los presentes. Ante estos reclamos, Comoglio señaló que la Fuerza Policial Antinarcotráfico es la encargada de realizar esas investigaciones y dejó a disposición el número telefónico 0800 888 8080. Además, se puntualizó sobre las vías de comunicación telefónica (Guardia, Comisaría de Mackenna y subcomisario) por medio de las cuales los vecinos deben comunicarse. En tanto que el intendente municipal, José Luis Beltramone, destacó: “Todos hemos asumido un gran compromiso en materia de seguridad”. A su vez reafirmó: “El Municipio, la Policía y los vecinos demostramos ser una sociedad comprometida ya que, al no haber casi hechos delictivos, la vez que ocurre uno todos nos ponemos en estado de alerta persiguiendo la búsqueda de la solución”. En recientes procedimientos ocurridos fueron detenidos dos jóvenes oriundos de Mackenna que bajo efectos de estupefacientes vulneraron tres casas en La Cautiva. FUENTE:PUNTAL