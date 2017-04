Denuncian una violenta agresión a un periodista radial de Sampacho

Un periodista radial de Sampacho recibió agresiones y hasta se registraron daños en la emisora donde trabaja luego que el hermano de un vecino que se accidentó el domingo irrumpiera en los estudios ayer con fines violentos. José María Peruchini, periodista de FM Music (Sampacho) relató que en la mañana del martes, un hombre de apellido Pinamonti llegó a su lugar de trabajo increpándolo, profiriendo amenazas y con evidentes intenciones de golpearlo. "Entró muy agresivo, me agarró de la ropa y quiso golpearme varias veces. Me dijo: 'hijo de p..., te voy a matar'". A renglón seguido, y preso de un ataque de furia, el agresor comenzó a romper parte del mobiliario de la radio e incluso destrozó hasta una imagen de la Virgen que se encontraba en los estudios. El padre del periodista, que se hallaba a corta distancia, llegó hasta el lugar al sentir los gritos y logró hacer retirar al agresor. Alertada la Policía, se constituyó en el lugar en contados minutos. Peruchini expresó que había informado el lunes del accidente protagonizado por un joven quien iba en una camioneta con su novia. Cabe recordar que el conductor es hermano del agresor. Afortunadamente, en su ataque no llegó a dañar los equipos de la emisora. Ahora el tema quedó en manos de los abogados representantes de las partes. FUENTE: PUNTAL