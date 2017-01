Inundaciones: “Tenemos que revisar el sistema productivo actual”

“Tenemos evaluados al día de ayer un 60% de la superficie de la provincia con un cierto grado de anegamiento o de afectación por parte del agua sobre los cultivos y la producción láctea”, relató el titular de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Producción Marcelo Bargellini sobre la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe. “Tenemos estimaciones de superficie de unos 4 millones de hectáreas de agricultura, con algún grado de afectación que no significa pérdida total, además de unos 1.350 tambos, que refleja una disminución de 1.800.000 litros diarios de producción, productores de cerdos, productores de pollos y gallinas ponedoras. Están todos afectados”. Además de este pronóstico poco alentador que lanzan desde la cartera provincial, se le consultó a Bargellini sobre las medidas a tomar para evitar estas situaciones, por lo que argumentó: “La visión nuestra para resolver este tipo de cuestiones incluye acciones a corto plazo, y otras a mediano y largo plazo. Como todo sistema productivo, son muchas las variables sobre las que uno puede trabajar. Hay cuestiones de infraestructura como canales, alcantarillado, puentes, etc, que muchas de esas ya están empezadas y se van a ejecutar más rápido y otras que ya están planificados que son de largo plazo y se harán después. También hay acciones más estructurales como la relación con las provincias de Córdoba, Santiago y Chaco con respecto al manejo del agua, ya que nosotros estamos agua abajo y vamos a recibir el agua de esas provincias. Creemos que tiene que haber un trabajo coordinado, ya que en otras provincias sacan el agua y la recibimos nosotros, que todavía no estamos preparados para recibir esa cantidad”. El eje del problema, según el secretario, incluye medidas más profundas, tanto a mediano y largo plazo. Sobre esto, Bargellini esgrime: “Evidentemente tenemos que revisar el sistema productivo en que estamos. Nosotros queremos reflotar la ganadería como un sitio más productivo, estimular los productores a la rotación de cultivos y no solamente los canales van a solucionar este tipo de problemas. Tenemos que pensarlo como política de país, política nacional, ya que no es algo que un grupo de productores toma esas medidas, sino que es una política integral que involucre a las provincias, a todas las regiones”. LECHERÍA Y GANADERÍA Sobre la situación problemática que atraviesa el sector lácteo, Bargellini aclara que “hay medidas que a partir de abril se han tomado, como un trabajo sobre los caminos que usan los productores tamberos, para el traslado de la leche. Además, se habían establecido algunos criterios y caminos troncales que iban a ser ripiados, que fue consensuado con las empresas lácteas para manejar esos caminos. El gobernador había tomado la decisión de aportar en esa recuperación”. “Hay que evaluar y pensar como sistema productivo el tema que en los últimos 20 o 30 años nos hayamos transformado en un país de monocultivo, incide en la situación que pasó que hayamos corrido la ganadería, que hay disminuido la rotación de cultivos. El tema forestal y el desmonte que hemos hecho en los sistemas productivos también inciden en lo que nos está pasando, y ese proceso tenemos que tratar de revertirlo” concluyó Bargellini.