Inundaciones: la mitad de Córdoba será declarada en emergencia

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria recomendó al Poder Ejecutivo provincial que declare en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a zonas de 23 cuencas hidrogeológicas de Córdoba, que sufrieron el impacto de las fuertes lluvias ocurridas a fines de 2016 y principios del corriente año. Cabe recordar que, según un informe de la regional Córdoba del Inta, hay casi 500 mil hectáreas con problemas hídricos en todo Córdoba; una cifra que coincide con una evaluación realizada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). El 50%, afectado Del mapa informado por el gobierno provincial se desprende que toda la mitad nordeste, este y sur-sudeste de Córdoba se declarará en emergencia. Luego, los propietarios de campos ubicados en esas zonas deberán demostrar un perjuicio superior al 50 por ciento para acceder a los beneficios de la emergencia (prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural), y de más del 70 por ciento para ser considerados en zona de desastre (directamente no abonan el tributo). Cabe recordar que la Comisión de Emergencia no define las zonas en emergencia sino que le sugiere al Gobierno cuáles son las que deberían ser consideradas en esa situación. Normalmente, el Ejecutivo no modifica los criterios de este organismo liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que integra también a legisladores departamentales, entidades rurales, representantes de organismos como el Inta y del ministerio de Agroindustria de la Nación, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Bolsa de Cereales de Cordoba. Fuente: Agrovoz