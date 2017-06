Inundación: advierten que podría cortarse la ruta Nº 26

Buchardo.- El descenso de una gran masa líquida proveniente de Serrano está amenazando la traza de tierra de la ruta provincial Nº 26 a muy corta distancia al oeste de Buchardo. Así lo advierten los productores agropecuarios que poseen sus establecimientos en proximidades de este camino. A pesar de no haberse registrado lluvias en la zona, una gran masa hídrica comenzó a escurrir derivada de poblaciones vecinas. Alberto Rodríguez tiene el 70% de sus tierras bajo agua y asegura que ya no quedan caminos rurales por donde llegar a su propiedad. "Hace un par de meses pusimos un nivel de agua en una de las lagunas cercanas para ver el comportamiento, y observamos un aumento preocupante, de 44 centímetros. En los últimos 10 días el nivel subió de 36 a 44 centímetros. Es agua que lentamente va a ir a parar al pueblo. Y lo peor es que nada podemos hacer porque el avance es lento pero continuo. Las alcantarillas están saturadas y en estos días no deja de correr en esa dirección". Pero la mayor preocupación es que ese avance ha comenzado a anegar la traza de la ruta provincial 26 que une Buchardo con Onagoity. Hacia Gondra y Coronel Charlone no existen más caminos, de igual modo hacia el sur, en dirección a Larroude. Sólo la ruta Nº 4 no corre riesgos, pero a la vez se ha constituido en una barrera que impide el paso del agua hacia los bajos. Respecto a la ruta 26, una empresa viene trabajando en la preparación de la base para la futura pavimentación. No obstante, ante la emergencia hídrica se ha visto obligada a levantar taludes de tierra para evitar el corte, pero las aguas siguen su avance y ya anegaron una buena parte del camino. Falta de acciones Aldo Chesta es productor agropecuario y hace más de 30 años reside en la localidad de Buchardo. "El problema es la falta de acciones de las autoridades. Parece como que a nadie le interesa lo que sucede en nuestro pueblo. Vemos que sobrevuelan aviones, helicópteros, pero nada más. El agua sigue avanzando y más acentuado en estos últimos días", manifestó. El desánimo está doblegando el temple de estos hombres que desde hace más de dos décadas vienen soportando inundaciones. "Sobre el famoso canal que quieren construir ¿adónde van a llevar el agua si no hay salidas?. Buenos Aires se ha opuesto terminantemente a que les tiren el agua a ellos", expresaron. Impacto en el pueblo Chesta indicó que las pérdidas son catastróficas, con un saldo negativo de muchos millones de pesos, y que si se hubiera invertido en obras, hoy no habría que lamentar nada. Para este productor, lo malo es que han cerrado la mayoría de los tambos, la gente ha quedado desocupada y llega al pueblo para hacer algunas changas, pero hoy del campo no se puede esperar nada porque todo está bajo agua. "Lamentablemente hoy Buchardo está pasando uno de los peores momentos de su historia", reflexionó Aldo Chesta, quien es oriundo de General Cabrera, pero hace muchísimos años llegó para dedicarse a la producción agropecuaria. Al mismo tiempo, Alberto Rodríguez comenta que de seguir esta situación no se podrá sembrar cosecha fina y ese será un caos económico mayor para la zona, que es una de las más productivas del país. "Que alguien nos ayude" En la recorrida que efectuó PUNTAL por la zona, se pudo observar el traspaso de una carga de leche desde un carrito hasta el camión cisterna que aguardaba en la ruta 26. Se trata de uno de los tres tambos que siguen peleando contra las fuerzas de la naturaleza. Los demás cerraron todos. Jorge Raúl Ferrero es uno de los pocos aventureros que se resisten a que el agua les gane esta batalla incrementada en los últimos días con avances de agua que hacen temer por la integridad de todos. Campo adentro, un grupo de trabajadores colocan bolsas de arena para salvar el tambo. En medio, surgen historias increíbles, como la de una abogada que en bicicleta y con una pequeña niña viajó hasta Coronel Charlone por encima del terraplén ferroviario, para llegar a destino. Para llevar animales a los campos, los vecinos usan cuadriciclos, ya que los caminos no soportan el peso de camionetas o tractores. A la problemática hídrica se suma el contexto sanitario ya que en el casco urbano de Buchardo han comenzado a desmoronarse los pozos negros. FUENTE: http://www.puntal.com.ar/