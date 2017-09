Informe policial de fin de semana

By lv20 Radio

15/09/17 ACTUACIONES LABRADAS. Siendo aproximadamente las 23:10 hs, personal de la Patrulla Preventiva son comisionados a constituirse a calle Maipú al 500 aprox., donde por motivos que se tratan de establecer se habría producido un incendio. Llegado al lugar personal policial se entrevista con el dueño de la morada quien manifestó que se encontraba en el patio del domicilio cuando unos de los hijos le informa que en el interior de la casa había fuego y humo. Haciéndose presente personal de bomberos y servicio de emergencias. Produciéndose solo daños materiales. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- 16/09/17 HECHO DE DAÑO Siendo aproximadamente las 14:10 hs, personal policial constituido en salón de Escuela Amanecer, sito en predio de lago municipal se entrevista con la Sra. encargada del lugar quien manifiesta que en dicho lugar le habrían levantado dos persianas de aluminio de color blanca, no logrando ingresar al interior ya que las mismas poseen rejas. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- HECHO DE DAÑO Siendo aproximadamente las 15:20 hs, personal policial constituido en calle Liniers y Saavedra se entrevista con un masculino mayor de edad el que manifestaba que un grupo de menores estarían arrojando piedras con una gomera y le habrían impactado en su vehículo, en el lugar se encontraban dichos jóvenes quienes son trasladados a Cría. Dtto. Laboulaye quedando alojados a disposición del juzgado de menores. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- 17/09/17 ACCIDENTES de TRANSITO Siendo aproximadamente las 06:30 hs, personal policial es comisionado a constituirse en calles Av. Independencia y Avellaneda, donde por motivos que se tratan de establecer un automóvil marca Fiat Palio, conducido por una persona de sexo masculino, mayor de edad colisiona con un automóvil marca Peugeot 206, conducido por una persona de sexo femenino mayor de edad, se hace presente servicio de emergencias quien determina que los ocupantes no presentaban lesiones, procediéndose al secuestro de ambos rodados. Labrándose las actuaciones sumariales correspondientes.- INFRACTORES al CODIGO de CONVIVENCIA CIUDADANA Siendo aproximadamente las 19:05 hs, personal de la patrulla preventiva en momentos en que se encontraba realizando Control Vehicular, sobre Ruta Provincial Nº 4 , proceden al secuestro de una (1) motocicleta, marca Zanella 50c.c, sin dominio visible, la que era conducida por un masculino mayor de edad, el cual lo hacía sin casco protector, y al solicitarle la documentación correspondiente manifiesta no poseerla, por tal motivo se traslada el rodado hasta el predio Judicial para su resguardo y conservación, labrándose las actuaciones sumariales de correspondientes.-