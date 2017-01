Indignación.

Cuando me desperté de la siesta, tenía un mensaje a las 14 hs de un amigo que me comentaba que cuando iba a trabajar observo a lo lejos un nene de unos 10 años de edad que llevaba a un cachorron a los tirones y que lo dejaba abandonado. A las tres horas, empleados de Cargill me mandan la foto del perro que a su vez, tenía bolsas atadas en la cuello. Ellos se ofrecieron y lo llevaron al predio. Mi indignación es para los padres del chico que no le enseñaron sobre la vida. Ni me quiero imaginar si fue mandado por sus propios padres a tirar el perrito.. la cantidad de garrapatas que tiene y lo flaco que esta..y después nos quejamos de la cantidad que hay en las calles. Se consiguió las CASTRACIONES gratuitas, ojalá sepan aprovecharlas.. Fuente: Sociedad Protectora de Animales.