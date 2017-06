Harry Potter cumple 20 y sigue convocando a millones

“El señor y la señora Dursley, de Privet Drive número 4, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías.” Así comienza Harry Potter y la piedra filosofal, el libro que, hace 20 años, dio inicio a la saga más leída de la historia, según el Libro Guiness de los récords. Aparecido por primera vez en 1997, ese título terminaría convirtiéndose en el puntapié inicial de un fenómeno comercial sin precedentes, potenciado por la popularización simultánea de Internet, que le dio difusión planetaria, y corrió en paralelo a un fenómeno cultural novedoso dentro del universo de la literatura fantástica y juvenil, que inició en el hábito de lectura a millones de chicos en todo el mundo. “Creo que J. K. Rowling ha hecho más por la literatura que ningún otro ser humano”, llegó a afirmar, hace unos años, el ex Primer Ministro británico Gordon Brown, ante la evidencia estadística de que cada uno de los lanzamientos que componen la saga –que completan La cámara secreta (1998), El prisionero de Azkaban (1999), El cáliz de fuego (2000), La Orden del Fénix (2003), El misterio del príncipe (2005) y Las Reliquias de la Muerte (2007)- elevaron los índices de lectura en el Reino Unido. Aunque fue un fenómeno global. El éxito de la historia del niño mago -que se dio en simultáneo con el reconocimiento progresivo de su valor narrativo, por parte de escritores y críticos- superó en mucho las expectativas iniciales que pudieron haber tenido su autora, la escritora inglesa J.K. Rowling y sus editores, de la inglesa Bloomsbury –que accedieron a publicar el material después de que otras 12 editoriales lo hubieran rechazado. (El nombre completo de Rowling es Joanne, pero quedó oculto tras su inicial por recomendación de su primer editor, que no creía que una historia para niños vendería bien si estaba firmada por una mujer). Después, se plegarían la editorial estadounidense Scholastic Corporation, en 1998, y Salamandra, que lo edita en español, desde el 2000. Harry Potter cumple 20 y sigue convocando a millones Pequeño héroe. Perdió a sus padres y desconocía su pasado. “El señor y la señora Dursley, de Privet Drive número 4, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías.” Así comienza Harry Potter y la piedra filosofal, el libro que, hace 20 años, dio inicio a la saga más leída de la historia, según el Libro Guiness de los récords. Aparecido por primera vez en 1997, ese título terminaría convirtiéndose en el puntapié inicial de un fenómeno comercial sin precedentes, potenciado por la popularización simultánea de Internet, que le dio difusión planetaria, y corrió en paralelo a un fenómeno cultural novedoso dentro del universo de la literatura fantástica y juvenil, que inició en el hábito de lectura a millones de chicos en todo el mundo. Harry Potter cumple 20 y sigue convocando a millones Mago. El personaje, llevado al cine. “Creo que J. K. Rowling ha hecho más por la literatura que ningún otro ser humano”, llegó a afirmar, hace unos años, el ex Primer Ministro británico Gordon Brown, ante la evidencia estadística de que cada uno de los lanzamientos que componen la saga –que completan La cámara secreta (1998), El prisionero de Azkaban (1999), El cáliz de fuego (2000), La Orden del Fénix (2003), El misterio del príncipe (2005) y Las Reliquias de la Muerte (2007)- elevaron los índices de lectura en el Reino Unido. Aunque fue un fenómeno global. El éxito de la historia del niño mago -que se dio en simultáneo con el reconocimiento progresivo de su valor narrativo, por parte de escritores y críticos- superó en mucho las expectativas iniciales que pudieron haber tenido su autora, la escritora inglesa J.K. Rowling y sus editores, de la inglesa Bloomsbury –que accedieron a publicar el material después de que otras 12 editoriales lo hubieran rechazado. (El nombre completo de Rowling es Joanne, pero quedó oculto tras su inicial por recomendación de su primer editor, que no creía que una historia para niños vendería bien si estaba firmada por una mujer). Después, se plegarían la editorial estadounidense Scholastic Corporation, en 1998, y Salamandra, que lo edita en español, desde el 2000. Harry Potter cumple 20 y sigue convocando a millones Lanzamiento. La saga creció y se convirtió en un acontecimiento. /AFP A los libros mencionados se sumaría en 2016 el guión de Harry Potter and the Cursed Child, considerado por algunos como la octava novela de la saga. En rigor es el guión de la obra teatral, estrenada el año pasado en el West End londinense, con tanto éxito que las entradas están vendidas hasta la próxima temporada y la obra, además, será estrenada en Broadway; lo que prueba que Potter mantiene intacto su poder de convocatoria. Con motivo del 20 aniversario de su nacimiento, el personaje se convertirá a partir de esta semana en el centro de muestras y ediciones especiales, en todo el mundo. La exhibición más esperada es la que presentará –desde octubre- la Biblioteca Británica de Londres: una muestra antológica, titulada Harry Potter: Una historia de magia, que podrá verse hasta el 28 de febrero de 2018. La exhibición –que propone “un viaje al corazón de las historias de Harry Potter”, según el anuncio de la British Library-, reúne material nunca antes exhibido al público: desde una fascinante colección de libros de magia y objetos utilizados en las películas, a manuscritos y dibujos originales de Rowling y del ilustrador Jim Kay. También notas y borradores de las primeras ediciones de Bloomsbury, que co-produce la muestra y publica, a su vez, una edición especial para este aniversario, con los colores de cada casa de Hogwarts (rojo para Gryffindor, amarillo para Hufflepuff, azul para Ravenclaw y, finalmente, verde para Slytherin). Hay otra muestra en el Soho londinense, titulada ‘House of Miralima’, que impulsa el equipo creativo de los gráficos de las películas que produjo Warner Bros –y exhibe elementos como el diario The Daily Prophet, el Mapa del merodeador, los billetes del Hogwarts Express o la carta de aceptación de Harry Potter en el colegio de magia-. Además, por estos días se promocionan más que nunca las rutas turísticas temáticas en Inglaterra y Escocia, y se realizan proyecciones especiales de las películas, con orquestas en vivo, en edificios como el castillo de Alnwick -que fue Hogwarts en las dos primeras películas-, el castillo de Cardiff o el de Rochester. Incluso el Luna Park sirvió de sede, el pasado 17 de junio, a un espectáculo alusivo: la Orquesta Académica de Buenos Aires interpretó “Harry Potter y la Piedra Filosofal en Concierto”, como parte de la Serie de Conciertos de Cine Harry Potter. Se trata de una producción de Cine Concerts y Warner Bros que incluirá cientos de actuaciones en más de 35 países de todo el mundo hasta 2018: es la primera vez que las premiadas partituras de las películas son interpretadas en vivo por una orquesta sinfónica. Rowling, que concibió la historia mientras viajaba en tren de Manchester a Londres, en 1990, y presentaría su primer versión siete años más tarde, –se cuenta que entonces estaba tan mal de dinero que ni siquiera tuvo dinero para fotocopiar el primer original- no pudo haber imaginado, en 1997, que dos años años después, su obras ascendería a la cima de la lista best-seller de ficción de The New York Times. Se publicaron, originalmente, 500 copias de la primera novela, la mitad de ellas destinadas a bibliotecas. Ese libro vendería 107 millones de copias. La saga acabaría traduciéndose a 79 idiomas y superaría los 450 millones de ejemplares vendidos, según Forbes. Mientras que la adaptación cinematográfica de los libros, a partir del 2001, por parte de Warner Bros –con Daniel Radcliffe en el papel de Potter, Rupert Grint interpretando a Ron Weasley y Emma Watson en la piel de Hermione-; recaudaría, 7.700 millones de dólares con un total ocho películas rodadas a lo largo de diez años (una recaudación que supera a la histórica de Star Wars). También según Forbes, el valor de la marca “Harry Potter” –que abarca películas, videojuegos, merchandising y hasta parques temáticos, uno de los más épicos el de Universal Studios en Hollywood- asciende en la actualidad a 15 mil millones de dólares. Fanáticos El niño mago es para muchos objeto de culto: en 2015, un ejemplar de la primera edición de la serie fue vendida por 43.750 libras en la casa de subastas Bonhams de Londres. Y tiene, también, su noche exclusiva: cada 2 de febrero se realiza la Harry Potter Book Night, un evento internacional que reúne a los fanáticos de la serie en librerías y bibliotecas, alrededor del mundo. El resto del año, los fans interactúan a través de sitios webs y blogs o se nuclean en comunidades como la Harry Potter Alliance, que impulsa todo tipo de iniciativas (desde enviar peticiones a Warner Brothers para que venda chocolate obtenido con reglas de comercio justo hasta la recaudación de fondos para enviar donaciones a Haití). FUENTE:www.clarin.com