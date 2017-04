Guerra por el agua: productores de Italó demandarán a la Provincia

Productores de esta localidad demandarán a la Provincia y a la empresa que ayer realizó trabajos sobre una alcantarilla por la que drena agua hacia campos y a la zona urbana de Italó. Ante el temor de que el agua comience a entrar al pueblo, ayer por la mañana trabajadores municipales y voluntarios empezaron a llenar bolsas con arena, para así poder, con ello, amurallar el pueblo. Luis Balverdi, el intendente municipal, dijo a PUNTAL que la situación sigue siendo crítica y hay mucha incertidumbre sobre las obras que la Provincia prevé hacer en la zona. “Acá vino una retro y terminó el trabajo que en la noche del martes estaban haciendo unos obreros a la entrada de un campo y que fue advertida por una persona que pasó por la ruta y me avisó. Inmediatamente le avisé a la policía, que fue hasta el lugar y paró todo. Además se hizo una guardia permanente. El problema acá es que nadie sabe qué se piensa hacer y hay mucho temor”, sostuvo. A primera hora de la mañana de ayer apareció una retroexcavadora y, según el intendente, “lo primero que hizo fue terminar ese trabajo que estaban haciendo a la noche unos empleados de un campo, y empezó a pasar mucha agua”. “Lo que observamos fue que el papel que mostraron nada decía de romper esa alcantarilla o la entrada al campo. Esto puso como locos a los productores y con justa razón”, precisó. En medio de confusión y reclamos, ayer consorcistas y productores se reunieron con el intendente para evaluar la situación. “Los vecinos se sienten perjudicados y ya decidieron que demandarán a la Provincia porque se hacen obras y nadie informa nada. No hay un plan serio de trabajo para evacuar el agua sin generar problemas en los campos. Lo que la gente quiere es que se paren los trabajos hasta tanto se tenga un plan claro, acá nadie sabe lo que se quiere hacer. Y si la idea es que el cauce del agua vuelva a pasar como hace 20 años por una vieja zanja al sur de Italó, que se hagan los trabajos que correspondan y no se ponga en riesgo al pueblo”, insistió el intendente. En medio de la incertidumbre, en Italó vecinos trabajaron preparando bolsas con arena para proteger a la localidad de posibles escurrimientos. “Si van a mandar agua, nosotros vamos a salir a taponar con estas bolsas”, advirtió Balverdi. Tensa situación Los productores de Italó manifestaron su malestar por la presencia de la máquina que realizó tareas en el ingreso a un establecimiento rural ubicado entre Pincen e Italó y que sería propiedad de la familia Ribba. Con presencia policial, los obreros que manipulaban la maquinaria comenzaron a trabajar sobre el margen sur de la ruta 26 en la limpieza de las cunetas y de un viejo canal de desagüe que se encuentra paralelo a la ruta y que conduce el agua hacia la zona de Italó. Esta vieja obra, a decir de los productores ,ya generó polémica en la última inundación que sufrió la zona, e incluso se presentaron demandas millonarias contra la Provincia. Por otra parte, trascendió un plan de obras hídricas que habría presentado la Provincia para esta zona, el que permitirá descomprimir la presión del agua sobre Italó y Pincen. Se indican como acciones a seguir: reducir el nivel del agua de la laguna ubicada al norte de la ruta 26 a fin de descomprimir un posible riesgo de rotura y avance del frente de agua hacia el pueblo; y se aclara que la idea no es sacar la laguna, sino reducir su nivel en unos 30 centímetros. "La descarga de dicha laguna se observa que es por las cunetas de la ruta provincial 26, en dirección hacia el este a través de una obra realizada hace más de una década cuando Pincen sufrió inundación de su casco urbano de similares características a esta". Se dejó en claro que se pretende trabajar sobre la ruta 26 en ambas cunetas con limpieza y desmalezado, construir alcantarillas longitudinales donde así lo requiera y limpieza de éstas, como así también de alcantarillas transversales a dicho trazado, "permitiendo equilibrar el nivel del agua de manera de reducir la amenaza al casco urbano". Subraya el documento de Hídricas que además se va a construir un terraplén perimetral a Pincen contra posibles inundaciones. FUENTE: PUNTAL.