La modelo desfigurada con ácido mostró su rostro en la televisión

La finalista de Miss Italia en 2007 se atrevió a mostrarle a millones de espectadores cómo quedó su cara. En el programa “Mauricio Constanzo Show”, la joven se sacó el pañuelo que la cubría y contó cómo Edson Tavares le tiró ácido. "Quiero que se vea lo que me hizo. Esto no es amor". Notaro conmovió con su tremendo testimonio a la audiencia. "Mientras el ácido me comía la cara, yo rezaba. Rezaba, Dios quítame la belleza, pero por lo menos déjame la vista", fueron sus palabras. Las secuelas del terrible ataque le provocaron profundas cicatrices y el ojo izquierdo le quedó muy comprometido. Su vida cambió para siempre y por completo. Lugo de las pasarelas se había dedicado a entrenar delfines, actividad que no podrá hacer nunca más. "El cloro de la piscina sería devastador”, contó. La mujer dio su testimonio para llamar la atención de las mujeres que son víctimas de la violencia de género y las consecuencias de no reaccionar a tiempo. Tavares está detenido esperando el juicio y la condena. “Nunca lo voy a perdonar , pero no lo odio”, confesó Gessica. FUENTE: EL DOCE.TV