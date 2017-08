Gas: presentan el primer amparo de 24 jubilados contra el tarifazo

Miembros de Autoconvocados contra el Ajuste, de la Agrupación Seamos Libres y de La Colectiva Río Cuarto presentaron ayer junto al abogado Eduardo Massa un amparo contra el aumento del gas natural en representación de 24 jubilados de la ciudad. Se trata de la primera acción judicial de este tipo que se ha iniciado en el Juzgado Federal de Río Cuarto, aunque anticiparon que podían radicarse al menos dos presentaciones más en los próximos días. En diálogo con PUNTAL, Massa explicó que los afectados por el tarifazo recibieron facturas que, en promedio, equivalen al 30% de sus ingresos. “Es la primera presentación que hemos hecho con los casos vinculados a las facturas del bimestre de mediados del año 2017. La acción abarca únicamente a un grupo de 24 jubilados, debido a que forman parte del sector poblacional más vulnerable. En el amparo estamos solicitando la nulidad de las resoluciones por las que se calcularon los aumentos que se han aplicado hasta el momento”, aseguró Massa. Para el letrado, las subas que se han puesto en marcha han generado boletas con valores confiscatorios. “Son montos confiscatorios e inconstitucionales. Además, no se han basado en los datos mínimos e indispensables para justificar el aumento en las audiencias públicas que se realizaron el año pasado. De esta manera, consideramos que dichas audiencias no son válidas como para convalidar el aumento que se aplicó”, agregó. -¿Qué sucederá con las personas que quedaron fuera de esta primera presentación? -Supongo que a estos 24 jubilados se les van a ir sumando otros más. Asimismo, tenemos entre 150 y 170 ciudadanos que van a formar parte de una segunda presentación (segundo amparo). Estamos estudiando las situaciones económicas de cada uno de ellos. De todas formas, vamos a utilizar los mismos argumentos que hemos empleado para el caso del amparo de los jubilados. -Hace unas semanas hubo una movida en plaza Roca, donde se presentó una gran cantidad de personas para reclamar por los aumentos, ¿qué pueden hacer aquellos que por alguna causa no se enteraron de la acción de ayer? -Seguramente van a aparecer nuevos casos porque hay personas a las que no les ha llegado todavía el tarifazo o les ha llegado parcialmente. Eso nos hace pensar que va a haber más usuarios que se van a querer sumar a los amparos. Para eso, es necesario que nos acerquen la última factura de gas, la inmediata anterior y las boletas de estos mismos períodos pero del año anterior. Estamos analizando los pasos a seguir, porque no queremos abrumar al tribunal con información irrelevante. Haberes de los jubilados A todo esto, al abogado Eduardo Massa detalló que los 24 jubilados incluidos en el amparo que se presentó ayer perciben distintos montos en sus haberes jubilatorios, pero aclaró que, en todos los casos, los adultos mayores no tienen otro mecanismo para obtener mayores recursos que les permitan afrontar los valores de las facturas. “Lo que los unifica es que todos estos jubilados no tienen otro ingreso y no tienen forma alguna de incrementarlo. Es decir, un profesional puede aumentar sus ingresos, un trabajador puede hacer horas extra para cobrar un poco más a fin de mes, pero un jubilado depende exclusivamente de sus haberes. En el mejor de los casos, algunos pueden llegar a recibir las ayudas de sus hijos. Tenemos situaciones de jubilados que recibieron boletas de gas equivalentes al 70% de sus ingresos. Si bien el promedio de todos los casos es del 30%, es muy poco el dinero que les queda para cubrir el resto de las necesidades (medicamentos, alimentos e indumentaria)”, consideró Massa. -¿De cuánto son las facturas que recibieron los jubilados? -Hemos visto facturas de $ 10 mil, $ 8 mil y $ 6 mil. El promedio de las facturas que presentamos ayer está en $ 3 mil. -¿El Juzgado Federal tiene algún tiempo estimado para dar una respuesta sobre la presentación del amparo? -Hay ciertos plazos procesales. De todas formas, como el tema es complejo, no puedo plantear un plazo determinado sobre el que el tribunal debería expedirse. Lo que sí puedo asegurar es que estaremos atentos para presentar todas las pruebas que sean requeridas para demostrar que tenemos razón. -¿Qué sucede si la Justicia desestima el amparo? -Está la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Apelaciones. Supongo que el Juzgado Federal de Río Cuarto va a admitir el amparo que presentamos para que se suspenda la aplicación de los aumentos tarifarios para que podamos avanzar en el procedimiento, hasta que se resuelva la situación de fondo. La respuesta principal que estamos esperando es que el tarifazo no sea aplicable en lo inmediato, es decir, que no sea exigible ya. Finalmente, Massa remarcó que la ciudadanía ha tomado conciencia respecto al uso de gas natural y que, en el último año, el promedio de consumo se redujo en un 18 por ciento. “La gente bajó el consumo, pero le aplicaron subas del 200 por ciento”, concluyó el abogado. fuente:puntal