Cayó el precio del etanol de maíz y retrocedió a valores de diciembre

Después de un comienzo de año en el que el precio del etanol de maíz recuperó terreno e incluso superó al producido a partir de caña de azúcar por primera vez desde que ambos tienen valores diferenciados, la tendencia cambió y por segundo mes consecutivo abril marcó un nuevo retroceso que dejó el litro del alcohol en niveles similares a los de diciembre. De todos modos, la variación responde no ya a cuestiones políticas sino a los vaivenes de una fórmula en cuyo interior tiene un fuerte peso el movimiento del maíz en las pizarras de los mercados. Y a su vez, la caída, que es del 5% con respecto al pico de febrero, se enmarca en un proceso de ascenso que comenzó hace poco más de un año. El valor del litro de etanol de maíz para este mes difundido por el Ministerio de Energía en su área de biocombustibles fue de $12,858 frente a los $13,452 de marzo, y los $13,510 de febrero. Como se observa, hay una pendiente sostenida en los últimos tres escalones. En contraposición, el etanol de caña, de fuerte concentración en Tucumán, Salta y Jujuy, siguió su ascenso de 13,442 de febrero a 14,114 en marzo y finalmente los 14,576 dispuestos para abril. Comparando los valores actuales con los de un año atrás, en el caso del etanol de maíz el aumento alcanzó el 23,9% mientras que el de caña subió 31,8%. La disparidad empezó en realidad en el último tramo de la gestión de Cristina Fernández, cuando se dispuso un valor diferente a cada producción. Todo empezó con una Resolución de Energía que definió un recorte en el valor del etanol del 5% mensual durante seis meses. En ese período, el de caña fue apartado de esa disposición y nacieron los precios diferenciados. Lo cierto es que para marzo de 2015 el etanol de maíz había retrocedido 30% y la industria ingresaba en un cono de sombras después de ser una actividad floreciente. Pocos meses después, empezaría a revertirse la tendencia con la llegada del nuevo gobierno. El movimiento del precio del etanol no es un dato más para la provincia, y menos aún para el tercio sur, en donde se radican tres de las cinco productoras de ese alcohol a partir de maíz. La primera de ellas fue Bio4 y luego le siguieron Aca Bio en Villa María y Promaíz en Alejandro Roca; estas dos últimas son las de mayor volumen de producción y entre ambas entregaron más de 25.500 metros cúbicos en enero, sobre un total de 90 mil metros cúbicos de producción nacional, computando tanto caña como maíz. De hecho, Córdoba es la principal productora de etanol del país. En los registros de Biocombustibles sumó 33.086 metros cúbicos en enero, el último dato oficial, frente a los 20.305 de Tucumán. Mucho más atrás en la tabla de producción se ubicaron Jujuy (8.761), Salta (8.701), San Luis (7.818) y Santa Fe (5.585). Pero la actual producción, alcanzada a partir del corte del 12 por ciento dispuesto hace un año por el Gobierno nacional, cuando resolvió un incremento en la mezcla de etanol en las naftas, podría volver a modificarse. En aquel momento, la participación del alcohol en los surtidores pasó de 10 a 12 por ciento y la semana pasada, representantes de los ingenios azucareros le pidieron al presidente Mauricio Macri llevarlo al 15%. En el último incremento en el corte los que se favorecieron exclusivamente fueron los azucareros, que se quedaron con el 2% adicional, como una forma de compensar una actividad que venía en caída por el magro precio internacional del azúcar. De todos modos y pese al reclamo por más participación del etanol en los tanques de los automóviles, el Gobierno por ahora no dio señales en ese sentido para este año