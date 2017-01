Fue atendido en una guardia y luego volvió con un grupo a robar y destruir

Avellaneda, en la mañana del Año Nuevo, regresó luego con una veintena de personas, con quienes agredió al personal médico, les robó sus pertenencias y dañó equipos técnicos. El atacante había sido asistido por heridas cortantes, acompañado por su pareja, y se retiró, pero por causas que se investigan decidió volver para cometer los actos de violencia, aparentemente en estado de ebriedad. "Esto fue vandalismo puro", resumió Adrián Moglioni, director adjunto del hospital Eduardo Wilde, ubicado en la calle Baradero al 5800, quien aseguró que "si ingresan 20 personas a una guardia, el personal policial (asignado a la seguridad) lo único que puede hacer es contener al personal" médico. "No creo que sepan ni para qué se usan los medicamentos, era solución fisiológica, material descartable, lo que se llevaron", manifestó. Moglioni lamentó, en declaraciones a la prensa, que se repitan este tipo de episodios. "Nosotros estamos acá para otra cosa, necesitamos tener la cabeza fría para ocuparnos de lo que nos formamos", señaló. Los agresores, además, le dieron un cachetazo a la supervisora de enfermería, quien sufrió una lesión leve. El médico precisó que rompieron elementos técnicos, como "un cardiodisfibrilador y un electrocardiógrafo". Sobre los robos a los empleados de salud, dijo que es "gente de trabajo, no les sobra nada y es muy triste que se lleven lo poco que tienen". En tanto, Osvaldo Estigarribia, director ejecutivo del establecimiento, expresó que el paciente fue suturado por un médico y que no hubo demoras en su atención, por lo que no explica su reacción posterior. "En un momento decidieron llevárselo y aparecieron unas 15 o 20 personas que entraron al hospital, rompieron las puertas, se llevaron medicamentos y bolsos de los enfermeros en sus offices", apuntó. Los atacantes también "estuvieron recorriendo los pisos" donde hay internados y Estigarribia advirtió que "dada la época del año en que estamos, presumimos que estaban alcoholizados".