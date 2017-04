Anticipan una suba en el precio de la carne

La cosa viene movidita en las carnicerías cordobesas. Después de muchos meses de precios prácticamente estables, en las últimas semanas comenzaron a observarse alzas significativas, que podrían llegar hasta el 20 por ciento hacia mitad de año. Así se lo reconocieron a Día a Día referentes del sector frigorífico y responsables de varias carnicerías de distintos barrios de esta Capital. “Todo hace indicar que el precio de la carne va a subir, y son múltiples los factores que lo explican”, aseguró Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba (Afic). En ese sentido, el empresario señaló que en los últimos días la hacienda en pie aumentó un 7 por ciento, y se espera que vuelva a subir. “Las últimas lluvias impidieron sacar los animales de los campos, y hubo problemas con el transporte, lo que derivó en un incremento en el valor de la hacienda”, explicó Urcía. No obstante ello, el responsable de Afic también apuntó al encarecimiento de los servicios y a la próxima paritaria salarial del sector, que impactará sobre los costos de faena en los establecimientos frigoríficos. “Para colmo, el precio del cuero viene en baja, por lo que no se puede compensar por ese lado”, indicó. Según Urcía, la carne es uno de los productos de primera necesidad que menos aumentó en el último año y medio. “El retraso en el precio de la carne vacuna es de alrededor del 20 por ciento. No creo que se traslade por completo al consumidor final, pero algo va a impactar en el público”, dijo. Por el lado de las carnicerías, la tensión en las pizarras de los precios ya se siente. “Los precios ya vienen aumentando. Entre 6 y 7 por ciento en estos últimos días. Pero ya habían subido antes, a comienzos de año”, dijo Antonio Cirami, titular del frigorífico y la carnicería que lleva su apellido. “Está muy inestable el mercado. La demanda, por ahora viene bien”, aseguró el comerciante. FUENTE: DIA A DIA