Estudiantes de distintos niveles piden celeridad a ANSES por retiros injustificados de becas Progresar

La Federación Universitaria de Río Cuarto, centros de estudiantes secundarios y terciarios se reunieron este martes para pedir respuestas al organismo público. Destacan que muchos beneficiarios ya no aparecen como tales o no cobran durante los meses correspondientes. Un nuevo reclamo de los beneficiarios de las becas Progresar se llevará a cabo debido a la falta de pagos y a una nueva categorización no anunciada desde el ANSES que ha dejado a varios jóvenes sin el programa. Los estudiantes de diferentes niveles educativos se han reunido y elevarán un documento para que el organismo público aclare las razones de estos problemas. Por su parte, el presidente de la FURC, Mariano Llobel, explicó que han surgido numerosos problemas en varios de los estudiantes universitarios. Explicó que hace alrededor de un mes que muchos de ellos dejaron de gozar del programa, mientras que otros hacen meses que no cobran la beca. Indicó que los problemas también se reflejan en estudiantes secundarios y de otros institutos superiores. Afirmó que se elevará un reclamo al ANSES de la ciudad de Río Cuarto, en busca de respuestas. Agregó que si no se atiende a nivel local lo harán en instancias superiores. FUENTE: http://www.lv16.com.ar/