ESTA MAÑANA: Piedritas vuelve a estar complicada por el agua

Lo informó el delegado municipal José María García en comunicación telefónica con Fernando Cisarello, al detallar que con la caída de unos 55 milímetros en cuestión de minutos esta madrugada se complicaron las cosas en la localidad. No es agua que provenga de otros lugares, aclaró y puntualizó que la zona céntrica, sobre todo las calles que rodean a la plaza padecen el lento escurrimiento del agua estando anegadas por ahora. En otro punto, barrio Plan Federal, están funcionando las dos bombas a fin de ayudar en el escurrimiento de la masa hidrica. Frente a las vías, en la zona baja del casco urbano hay al menos dos viviendas con riesgo que el agua ingrese, por lo que se disponían junto a bomberos a colocar bolsas con arena para evitar que ello ocurriera. Si no vuelve a llover entres horas debería descomprimirse la situación y no correr riesgos, pero si eso no sucede tenemos que preocuparnos, sostuvo. En este momento las miradas están puestas en el oeste del pueblo donde se ha formado una laguna, tipo reservorio natural que va alcanzando dimensiones importantes. Si no se le da salida a tiempo vamos a estar en serios problemas aseguró el funcionario quien se muestra consciente y terrenal al abordar el tema.