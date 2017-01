Encuentran muerta a la nena desaparecida en Entre Ríos

Una niña de dos años que se encontraba desaparecida desde el sábado pasado mientras jugaba a orillas del río en la localidad entrerriana de Valle María, fue hallada hoy muerta, según confirmaron fuentes policiales. El hallazgo del cuerpo se produjo durante las primeras horas de este lunes, apenas se reinició la búsqueda, y estuvo a cargo de un baqueano que observó el cuerpo sin vida de la menor flotando aguas al sur de donde ocurrió la tragedia. Según publicó Elonce.com, la nena, llamada Liz Morkel habría fallecido ahogada, lo que confirma la principal hipótesis que manejaban los investigadores que era que había caído a las aguas del río cuando jugaba en compañía de su familia. El hombre que halló a la pequeña no pudo dar declaraciones, por cuanto quedó shockeado luego del penoso desenlace del hecho que tuvo en vilo a la zona durante casi dos días. En las últimas horas, uno de los perros rastreadores había marcado "hacia el río", por lo cual se reforzó la búsqueda en ese lugar, luego de que el sábado, en primea instancia, se revisaran autos y carpas que se hallaban en la zona. En tanto, fuentes policiales de la Departamental Diamante, habían indicado que el testimonio de la hermanita de cuatro años, era coincidente en cuanto a que la pequeña extraviada estaba jugando en el agua y de repente "no la vio más". En cuanto a los mayores que estaban a cargo de las nenas, se informó que el padre adujo que fue al baño y quedó a cargo de las mismas el abuelo. Según el relato, el hombre se retiró un momento para ir hasta el lugar donde estaban instalados, cerca de un quincho y al regresar no la vio más. El domingo, las intensas lluvias complicaron los rastrillajes, a pesar de lo cual se siguió trabajando en el agua. No obstante, los resultados fueron infructuosos hasta este lunes por la mañana cuando, cerca de las 7, se confirmó el fatal desenlace. Fuente: Cadena 3