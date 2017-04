Día mundial de la bicicleta: el 80% de los ciclistas, en falta

El uso de la bicicleta como medio de transporte tiene cada vez más protagonismo, resultando ser un modelo para que las ciudades sean más amigables y modernas. Es una alternativa ágil, económica y aumenta la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, un reciente relevamiento de la Federación Internacional del Automóvil para Latinoamérica (FIA) reveló que 8 de cada 10 ciclistas en Argentina no cumplen con la ley. En Argentina, rige la ley de tránsito, que establece varias exigencias para circular de forma segura en bicicleta. En 2004, tras una reforma de esa normativa, se sancionó la obligatoriedad de tener espejos retrovisores en ambos lados, bocina, guardabarros sobre ambas ruedas y luces. La norma también exige que el conductor lleve puesto un casco protector, ropa preferentemente de colores claros y señalización reflectiva. Del informe de la FIA se desprende que el 72 por ciento de los ciclistas argentinos circula sin luces. Un porcentaje similar no cuenta con guardabarros y más de la mitad no usa ropa reflectiva, fundamental para poder ser visto por el resto del tránsito. Además, el 85 por ciento no posee espejos retrovisores, mientras que un 78 por ciento no cuenta con bocina. Al igual que los automovilistas, los usuarios de bicis circulan escuchando música o usando el celular, lo que produce distracciones e imposibilidad de detectar potenciales peligros. Además, según las infracciones labradas, muchos fueron multados por comportamientos riesgosos, como no transitar por la derecha en calles o ciclovías, cruzar en rojo, circular en contramano y no respetar a los peatones. Aunque la fecha no está avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 19 de abril se celebra en todo el mundo el día de la bicicleta, con el fin de impulsar su uso y destacar los beneficios para la salud y para la movilidad sostenible. La razón de la celebración tiene algunos elementos confusos, pero se la atribuye al químico suizo Albert Hofmann, quien logró sintetizar la molécula de LSD (dietilamida de ácido lisérgico), una droga semisintética que produce efectos psicológicos. Para comprobar los efectos reales de la sustancia, el investigador consumió una cantidad mínima, lo que le causó intensas alucinaciones. Como no pudo volver por sí mismo a su casa, le pidió a su ayudante que lo llevara en bicicleta. FUENTE: DIA A DIA