El “tetazo” puso una controversia en debate

En Córdoba, 400 personas se manifestaron frente al Patio Olmos. También hubo protestas en otros puntos del país. La reacción fue a raíz del desempeño policial en una playa de Necochea contra un “topless”. Lo que desnudó el “topless” de Necochea Llegaron con reposeras, anteojos de sol y sombreros. Sólo faltaba la arena para estar en la playa. Un cartel con post it con dibujos de pezones invitaba a tomar uno y pegarlo sobre la remera, el torso desnudo o donde eligiera cada quien. “Es una forma metafórica de ejercer la libertad”, explicaba Melina Villar, actriz de teatro, en esa playa simulada junto a dos amigos en plena avenida Vélez Sársfield. En grupos, solas, sin corpiño, con remera, llevando carteles o frases estampadas sobre sus torsos, con hijos, con amigos. Unas 400 mujeres (y hombres) se expresaron ayer en toda su diversidad. Cuando empezó a poblarse la esquina del Patio Olmos, los tres policías que recorrían la zona emprendieron la retirada hacia un costado. Pronto, la zona se convirtió en un caos de tránsito y generó un malestar esperable para quienes a esa hora buscaban regresar a sus hogares después del trabajo. Lo que desnudó el “topless” de Necochea Magalí llegó desde Alto Verde con sus tres hijitas, todas con el torso pintados de distintos colores. “Las traje porque son mujeres, participamos por el derecho de la mujer a la igualdad. Me parece que está bueno que pase esto porque es una cuestión cultural a trabajar, que tiene que destaparse de todas las formas”, decía. El sábado 28 de enero tres mujeres tomaban sol en una playa de Necochea sin el corpiño de la bikini. Una denuncia anónima activó un operativo que involucró a seis patrulleros y 20 agentes de la Policía. Lo que pasó quedó filmado. “No es nudismo”, intentaba explicar una de las bañistas a uno de los policías. Desde que el caso salió a la luz, o mejor dicho desde que los senos salieron al sol, el debate se intensificó en las redes sociales. “Un acto de rebeldía cívica”, llamó el juez Mario Juliano a la decisión de las mujeres de quitarse el corpiño en Necochea. Y algo de esa rebeldía cívica hubo ayer en la manifestación frente al Olmos. Es que los “tetazos” que se hicie­ron en varios puntos del país no sólo buscaron repudiar lo ocurrido en la costa atlántica sino también rebelarse ante una cierta idea sobre los cuerpos de las mujeres y la desnudez femenina, rascar para ver qué hay detrás de la indignación que para muchos genera un topless en la playa. Mientras la ronda se iba armando en torno al “tetazo”, Daniela Monje, profesora universitaria, reflexionaba sobre la importancia del debate social que abrió lo de Necochea. “El topless fue un disparador puntual que abre las posibilidad de esto: que se genere conciencia pública y se instale un debate en agenda”, señaló. En varios momentos, las mujeres tuvieron que correr a algunos hombres que se acercaron con actitud provocadora. Mientras tanto, otros varones se solidarizaban con carteles o incluso poniéndose corpiños para tapar sus mamas. Los reclamos de las mujeres se hicieron sentir en medio de un clima de celebración. Ana, de 60 años, invitaba a despabilar las ideas. “Hay que tratar de modificar la cabeza”, pidió. Y con ella, toda una multitud. Fuente: La Voz del Interior.