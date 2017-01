El laboulayense Gastón Gamboa se sumó como refuerzo a General Belgrano de La Pampa

El nuevo delantero de General Belgrano, Gastón Gamboa, fue presentado este martes y dijo que llegó para aportar “tranquilidad” y para hacerse cargo de la situación que atraviesa el Tricolor de Santa Rosa (La Pampa) junto a los referentes del plantel. La presentación oficial se realizó en el buffet del club de la avenida Belgrano y contó con la presencia del presidente, Horacio Rosales y del entrenador, Juan Carlos Almada. Gamboa agradeció su llegada al cuerpo técnico y a los dirigentes. Contó que encontró un “grupo lindo”, de gente joven que tiene muchas ganas de sacar la situación adelante. “Se conocen bien, casi la mitad son locales, entonces quieren al club y tienen ganas de trabajar”, dijo. Se definió como un delantero de área: “Trato de ser un nueve de área, pero uno se adapta a lo que quiere el DT y a cualquier sistema que le sirva al equipo”. Gastón Gamboa es cordobés, nació en Laboulaye, debutó en la primera división del fútbol argentino en 2001 con la camiseta de Rosario Central, bajo la dirección técnica de César Luis Menotti. Será su segundo ciclo en el fútbol pampeano, ya que jugó en 2013 en Ferro de Alvear (8 goles en el Oficial). “Mi anterior paso por La Pampa me hizo pensar en volver. Fue un ciclo muy lindo, muy bueno y me quedaron grandes recuerdos y buenos amigos. Tenía la necesidad de volver, aquel paso fue positivo”, definió. Gamboa jugó en Hungría, Italia, Bolivia y en distintos clubes del ascenso argentino. Sobre su trayectoria apuntó: “El fútbol me ha dado muchas oportunidades que me permitieron adquirir experiencia que sirve para los momentos donde no se mantiene la calma o hay que hacer una pausa para ver las cosas positivas”. Respecto de las primeras impresiones que le dejó su llegada a General Belgrano contó que encontró un plantel joven con mucho producto. “En el entrenamiento hice dupla con Juan Sánchez que es un jugador diferente, con muchas ganas y condiciones. En el plantel hay jugadores humildes, que escuchan, quieren sumar y aprender, todos piensan en el club. Ninguno quiere resaltar más que otro”. El director técnico Juan Carlos Almada, por su parte, explicó que lo había recomendado a este club hace dos años, a distintos entrenadores. “Lo conozco por un amigo que está en Italia, Walter Chiaraluce, que fue ayudante de campo mío”. Destacó que Gamboa utilizó varias veces la palabra “tranquilidad”. “Yo busco eso en él, que le transmita tranquilidad a un plantel joven, con pocos partidos en esta categoría. Ojalá no me falle, no en el gol sino para lo que lo traje, que es para que aporte su experiencia en el vestuario. Tiene mucho vestuario y del bueno”. El presidente Horacio Rosales detalló que el club se encuentra al día hasta el mes de noviembre y que están generando recursos para pagar diciembre y para paliar los próximos tres meses. Fuente: Nexos del Sur.