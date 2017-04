El Gobierno está “preocupado” por la suba de la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció ayer que en el Gobierno están "preocupados y atentos" ante la escalada que volvió a mostrar la inflación en febrero y marzo, tras varios meses de desaceleración, pero admitió que la suba de precios se recalentó en los últimos meses por el ajuste de las tarifas. El ministro respaldó, además, la política monetaria restrictiva que lleva adelante el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con una reciente nueva suba de tasas de interés de corto plazo, para tratar de despejar versiones sobre internas en el equipo económico. El funcionario señaló que los números muestran que en el tercer trimestre del año pasado la economía "lentamente se ha puesto en marcha", con una evolución en el cuarto trimestre de 2016 y en el primero de 2017. Los datos de empleo de febrero indican que el sector privado formal de la economía ha creado unos 20.000 puestos de trabajo respecto del mes anterior, señaló el funcionario. Piden paciencia "Este es un proceso lento pero que continúa a buen paso. Tenemos que ser pacientes porque venimos de muchos años de una economía muy desordenada, que no crecía, en la que estábamos acostumbrados a una inflación del 30% sin que nadie se ocupara", dijo. Dujovne reconoció que la suba de precios que se recalentó en los últimos meses por el impacto de los ajustes de tarifas le genera "preocupación". "Ahora tenemos un mes en el que la inflación sube -con respecto a la de meses anteriores- hasta el 2,4%. Estamos todos preocupados y atentos. Y es una tasa de inflación muchísimo más baja de la que tuvimos con el kirchnerismo", dijo. Núcleo de 1,8% mensual Al ser consultado sobre si alcanza con la política monetaria para controlar los precios, el ministro dijo que es "una condición necesaria" e indicó que en los últimos seis meses la inflación núcleo promedio el 1,8% mensual. "Ese 1,8% es un nivel que si uno lo anualiza es cercano al 21% o 22%. Es un poco más alto que la meta del Banco Central y por eso la política monetaria tiene que continuar siendo medianamente restrictiva", señaló. Y es la manera con la cual el Banco Central y el Gobierno, según Dujovne, "defienden el salario real y el crédito", porque si no se logra recuperar una economía más sana con inflación más "no vamos a poder tener un crecimiento sostenible en el largo plazo". FUENTE: PUNTAL