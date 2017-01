El Delegado de Piedritas deberá estar en reposo al menos tres días

José María García fue asistido ayer luego de una pequeña descompensación producto, seguramente, del ritmo que la inundación de su pueblo le ha impuesto a sus días. Por estas horas la información es escasa pero luego de mantener un breve contacto con su familia directa supimos que por sugerencia del médico deberá estar en reposo por unos días y que los estudios realizados le dieron bien. Ayer fue atendido en el Hospital de General Villegas. El miércoles, día de la visita del Ministro Saquís, García le manifestó su agradecimiento por la presencia pero reconoció sentirse preocupado por el grado de exaltación de su pueblo, motivo por el cual le solicitó al funcionario provincial que saliera a hablar con el pueblo que lo aguardaba en la puerta de la Delegación. Sus palabras más personales fueron ” … he dado todo, la verdad que no doy más; la verdad que es una presión permanente”. (El particular pedido del Delegado de Piedritas al Ministro Sarquís) Luego de ello reconoció la magnitud del desastre climático y lo difícil que resulta dar solución inmediata a un problema que es ayudado por la falta de obras que desde hace décadas no se realizan. Posteriormente, García habló para su pueblo y al recibir el aplauso y una vez más las muestras de afecto, reconocimiento y apoyo de sus vecinos se emocionó. Son días difíciles para el hombre, manifestó un lugareño cuando lo entrevistamos acerca de lo que está sucediendo. José María García cuenta hoy con el acompañamiento de su familia, está controlado y existe en él un antecedente cardíaco ocurrido tiempo atrás.