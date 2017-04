El agua rodea a Arias y anegó parte de la ruta 8

Marcada preocupación se vive en esta localidad del departamento Marcos Juárez, ya que un tramo de la ruta 8 entre Arias y Alejo Ledesma volvió a cubrirse de agua y una laguna, ubicada a corta distancia del ejido urbano, está al límite del desborde. El intendente Matías Gvozdenovich sostuvo que la situación es muy complicada. “Si bien en el pueblo no hay inconvenientes, sólo tuvimos dos casos de anegamientos en viviendas, estamos alertas a lo que pueda venir porque en realidad no sabemos cómo se van a comportar grandes cantidades de agua que bajan de los campos", expuso el funcionario municipal. "En 10 días tuvimos 210 milímetros y los campos que rodean el pueblo están muy saturados. Suponíamos que iba a bajar agua pero no pensamos que en tanta cantidad. Los suelos no resisten y ya no hay absorción, por eso es el desplazamiento hacia nuestra localidad", dijo el mandatario municipal. Aseguró que se sigue trabajando en los canales y en los desagües naturales a los fines de proteger el radio urbano. "En una primera observación, de alrededor de 60.000 hectáreas que tenemos de la zona rural correspondiente a Arias, el 35 por ciento se encuentra bajo agua". Gvozdenovich recordó que este pasado lunes hubo un par de viviendas en las que entró el agua. El acceso al pueblo también está comprometido, hay comercios sobre la ruta 8 que no pueden trabajar debido a las lagunas que los rodean. Con precaución Entre las poblaciones de Arias y Alejo Ledesma en un pronunciado bajo, hay varios centenares de metros de camino que están bajo agua. Allí un bañado que hace largo tiempo se formó, si llueve en exceso, eleva su nivel y anega la ruta. "Se puede pasar pero con extrema precaución. Todo está señalizado, pero hay que tener cuidado para no sufrir accidentes", expuso el intendente. Sobre la segunda gran laguna hacia el este en dirección a Venado Tuerto, el nivel de ascenso fue muy marcado llegando al límite de su capacidad. "Vialidad Nacional hizo un alteo, pero el agua ya lo superó", explicó Gvozdenovich. FUENTE: PUNTAL