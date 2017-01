el agua amenaza con subir a la ruta 27 cerca de Serrano

Luego de las precipitaciones registradas esta madrugada, sumado al efecto del viento, una gran masa hídrica puso en jaque un tramo de la ruta provincial Nº 27, unos cinco kilómetros hacia el oeste de Serrano. En el sector ubicado a la altura del ex Parque Hípico Roberto Cavallo hay una alcantarilla por donde drena el agua, pero que, por efecto del viento, retrocede formando una gran laguna que llega casi al borde de la carpeta asfáltica. Por el momento, la masa de agua permanece en el sector y no avanzó sobre la ruta, aunque podría ocurrir si no mejoran las condiciones climáticas. Se recomienda circular con precaución por el lugar. Fuente: Cita Directa