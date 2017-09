El agosto más nefasto de los últimos tres años: 36 muertos

Las polvorientas calles de barrio La Feria, en la ciudad de Villa Dolores, fueron escenario ayer de la última tragedia vial de agosto, mes que terminó con un recuento trágico: 36 muertos en choques ocurridos en rutas y zonas urbanas de la provincia de Córdoba. Eran las 18.30 de ayer cuando una moto en la que iban tres personas impactó con una máquina motoniveladora municipal en la esquina de Constitución Nacional y Belisario Roldán. No está claro qué conductor no vio al otro. Pero lo concreto es que las consecuencias fueron trágicas. Jorge Maldonado (54) y su hija Yamila Belén (9) murieron casi en el acto, mientras que Enriqueta Astudillo (60), suegra del hombre y abuela de la nena, quedó internada en grave estado. En total, en los 31 días de agosto murieron 22 motociclistas. Entre ellos, Carolina Prudencio (28), una joven que chocó en moto contra una camioneta en Bolívar y Martínez Mendoza, Villa María, el 9 de junio y murió más de dos meses después, el 14 del mes que ayer terminó. La cifra, enorme, impacta aún más si se compara con el total de 36 fallecidos en el mes. Significa que viajaba en un vehículo de dos ruedas más del 60 por ciento de las víctimas fatales. Cuatro de estas tragedias ocurrieron en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, pero en total se repartiendo a lo largo y ancho del mapa provincial, tanto en poblaciones grandes como en comunas pequeñas. Así, por ejemplo, hubo casos fatales en moto en Arroyito, Huinca Renancó, Colonia Caroya, Huerta Grande, Cintra, Río Tercero y Laguna Larga, entre otros puntos de la provincia. Detrás de cada uno de estos siniestros viales, se escribe toda una larga biografía truncada de pronto, sin más explicaciones que un somero “accidente”. Quiénes y dónde De acuerdo con los datos recopilados por La Voz, en rutas (incluye autovías y autopistas) se anotaron durante agosto 18 casos fatales que dejaron igual número de fallecidos. No hubo una carretera que sobresaliera sobre el resto por una mayor proporción de impactos trágicos, sino que también acá los choques se repartieron por todo el territorio cordobés. En tanto, en zonas urbanas hubo 17 fallecidos como consecuencia de 16 choques de tránsito. Seis de estos episodios ocurrieron en la vía pública de la ciudad de Córdoba, entre ellos, el episodio que involcuró a dos jóvenes futbolistas del club Avellaneda de la Liga Cordobesa, que el domingo a la madrugada impactaron en moto contra un árbol en pleno Nueva Córdoba. Uno de ellos falleció y el otro se encuentra internado en estado gravísimo. Se presume que no llevaban los cascos puestos pero aún no se estableció una duda aún mayor: si eran perseguidos por alguien cuando perdieron el control, versión que dio el padre de uno de los jóvenes. En agosto también se produjo una sucesión tremenda: entre el 3 y el 12, hubo 19 muertos por choques de tránsito. En comparación con años anteriores, este agosto fue más trágico que los de 2016 y el de 2015, y menos nefasto que el de 2014. FUENTE: LAVOZ.COM.AR Imagen a modo ilustrativo