EE.UU. suspendió la compra de limones argentinos y se perderían US$ 20 millones

El flamante gobierno de Donald Trump decidió suspender al menos 60 días el permiso aduanero para que la Argentina pueda exportar limones a su mercado, por lo que los productores argentinos podrían dejar de percibir unos 20 millones de dólares anuales. Así lo comunicó ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda, por sus siglas en inglés) en un comunicado en el cual aclara que la decisión sigue los lineamientos emitidos por la Casa Blanca el 20 de enero. Donald Trump asumió el viernes e inmediatamente comenzó a poner en práctica las medidas de revisión de los permisos aduaneros en pos de la protección de la economía de su país. Esa suspensión va contra el permiso otorgado el 23 de diciembre de 2016 por la entonces administración de Barack Obama. De ser mantenida la medida, los productores citrícolas de la provincia de Tucumán podrían recibir un duro golpe dado que estaban preparando la cosecha de unas 10.000 hectáreas para exportar este año al mercado estadounidense, tras 15 años de suspensión. El reingreso de los limones tucumanos al mercado norteamericano fueron el resultado del negociaciones en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado por el ministro de la Producción Francisco Cabrera y la entonces secretaria de Comercio estadounidense, Penny Pritzker, a principio de 2016. Ese entendimiento consiste en una plataforma de cooperación bilateral entre el Ministerio de Producción y el Departamento de Comercio de Estados Unidos en el que se intercambian mejores prácticas en sectores puntuales del gobierno, que ahora podría entrar en una etapa de revisión. Optimismo de Buryaile El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó ayer que "seguramente los limones argentinos van a tener ingreso" al mercado de los Estados Unidos cuando finalice el período de suspensión de 60 días que impuso la administración de Donald Trump. "Como Gobierno vamos a trabajar desde Cancillería, el Servicio Sanitario y el embajador en Washington. Vamos a seguir los canales diplomáticos normales y tenemos la confianza de que vamos a llegar a buen puerto", sostuvo Buryaile minutos después de que se conociera la noticia. Buryaile dijo en declaraciones a radio Mitre que es "normal" que un gobierno que recién asume -como el de Trump- quiera "supervisar acuerdos que estén pendientes", pero subrayó que la Argentina "cumplió con todos los pasos que determina la legislación de los Estados Unidos". Para llevar tranquilidad a los sectores productivos, principalmente a los citrícolas de Tucumán, el ministro de Agroindustria aclaró que la decisión que se tomó no fue sólo con respecto a la Argentina sino también a todos los mercados con los que trata Estados Unidos. "Todos aquellos acuerdos que no se hayan publicado en el Boletín Oficial se suspenden provisoriamente", explicó el funcionario de Cambiemos después de que los productores de Tucumán representados por la Federación Argentina de Citrus expresaran su preocupación. "Esto no es extraño porque ya en su momento el presidente Barack Obama, en el año 2009, tomó la misma determinación", indicó Buryaile, quien añadió que "esto es algo normal”.