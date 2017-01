Echaron al comisario que filmó a dos policías durmiendo

Comisario escrachó a dos policías del Operativo Sol que dormían en servicio Los dos uniformados fueron encontrados durmiendo en horario de servicio. El comisario de la Policía Bonaerense que grabó y publicó un video en el que se ve cómo despierta a dos efectivos que estaban durmiendo al costado de la ruta fue desafectado este jueves de la fuerza por "improcedente". El video, en el que se ve cómo el oficial despierta a otros dos policías que deberían estar cuidando el acceso a la Costa Atlántica en plena temporada turística, rápidamente se viralizó en distintas redes sociales. "¿Están cansados, muchachos? Ocho horas tienen que trabajar, nada más. El comisario da vueltas y ustedes ocho horas. No se preocupen", le dice al primero de los efectivos que descubre durmiendo en un auto. "Traeme el cuaderno de control", pide finalmente el oficial superior, en lo que pareciera el inicio de una sanción para ambos efectivos. Lo mismo hace con la joven que estaba en otro auto durmiendo: "¿Señora, está cansada? ¿Ocho horas de trabajo nomás tiene que hacer? Baje, baje, el comisario sigue dando vueltas". La chica se despereza y responde: "No, me estaba acomodando, por eso". El comisario respondió con ironía y continuó: "Sí, como su compañero. Se la ve que está muy mal". De todos modos, el jefe del Operativo Sol, Fabián Perroni, aseguró que pasaron a disponibilidad al comisario que escrachó a los policías dormidos por "improcedente". Según precisó, lo que debió hacer es "controlar" que eso no suceda y, eventualmente, elevar el informe para una sanción, en vez de "escracharlos". Fuente: cadena 3