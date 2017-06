Dura crítica de UTA nacional a los choferes:

El secretario de Interior de UTA Nacional, Jorge Kiener, criticó con dureza a los delegados de los choferes que cumplen el octavo día de paro en el transporte urbano de Córdoba. “Se inició este conflicto a partir de las paritarias, llevaron a los trabajadores a una situación que se torna hasta peligrosa para cada uno de ellos. La verdad que pocas veces he visto esto. La verdad que uno no entiende. Le hacen creer a la gente que tienen que seguir fuera de la ley”, señaló. “Esto es por la falta de experiencia que tienen. Lloran, no saben cómo salir del problema. Hay organizaciones que tienen años, agrupaciones de izquierda, la verdad que esto yo no lo vi nunca”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba. “A los trabajadores los vamos a defender siempre, como dije el viernes en la reunión con la participación del ministro de Trabajo”, sostuvo Kiener Al referirse a los despidos, consideró que “el Municipio no puede ratificar nada”. “Puede ser de trolebuses. Me preocupa que los empresarios sigan mandando telegramas de despidos. Pero el viernes yo los vuelvo a encuadrar dentro del paraguas de la conciliación, después de horas de discusión con el ministro de Trabajo”, precisó. FUENTE:http://www.lavoz.com.ar/