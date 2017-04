Francisco lavará los pies de 12 presos, incluido un argentino

El papa Francisco lavará este jueves santo los pies de 12 detenidos, entre ellos un argentino, al celebrar con una visita "estrictamente privada" a una prisión de las afueras de Roma la denominada misa de la Cena del Señor. El Pontífice visitará desde las 16 locales (11 de Argentina) la cárcel de Paliano, en la localidad de Frosinone para cumplir con el rito de lavado de pies a los presos, entre ellos tres mujeres, un musulmán a punto de ser bautizado, un argentino, un albanés y seis italianos. Dos de los detenidos cumplen cadena perpetua en la prisión ubicada a 63 kilómetros de la capital italiana, informó el Vaticano. Antes de visitar la cárcel, el Pontífice encabezó esta mañana la Misa del Crisma en la Basílica de San Pedro en la que mostró su preferencia por las "homilías breves" y aseguró que "la evangelización no puede ser presuntuosa". "El sacerdote hace alegre al anuncio con toda su persona. Cuando predica la homilía, breve en lo posible, lo hace con la alegría que traspasa el corazón de su gente con la Palabra con la que el Señor lo traspasó a él en su oración. Como todo discípulo misionero, el sacerdote hace alegre el anuncio con todo su ser", agregó Jorge Bergoglio a primera hora del jueves. "No puede ser presuntuosa la evangelización. No puede ser rígida la integridad de la verdad", planteó de cara a los sacerdotes, obispos y cardenales que lo acompañaron. Desde su entronización, Jorge Bergoglio celebró las misas de Jueves Santo en la cárcel de menores Casal del Marmo (2013), la Fundación para discapacitados Don Gnocchi - Centro Santa Maria della Provvidenza (2014); la cárcel de Rebibbia (2015) y el centro de refugiados C.A.R.A de Castel Novo di Porto (2016). FUENTE: DIA A DIA