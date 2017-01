Deolinda Sosa denunció violencia de género a través de su red social

La jornada del miércoles amaneció con la triste noticia, en la red social facebook, de que la cantante local Deolinda Sosa había sufrido golpes en su rostro por parte de una ex pareja, según sus comentarios. “Una vez más fui víctima de tus golpes F… P…, ya no me callo más! Ya no te tengo más miedo! Hace 12 años que nos separamos y hasta hoy me cagaste la vida. Ahora te voy a demostrar que soy valiente. No voy a parar hasta que se haga justicia. Y como típico psicópata, le haces creer a la gente q sos un buen tipo. #Niunamenos” escribió en su facebook personal a última hora del día martes. La cantante ya había manifestado en mayo del 2015 haber vivido este tipo de situaciones violentas en los medios de comunicación, donde mostró su compromiso por la causa #Niunamenos, en aquel momento había dicho en Fm Gospel “a mí me moviliza en lo más profundo porque he vivido una relación bastante complicada con mi ex marido y eso me toca de cerca. No hay que mirar para otro lado. Siempre quedan huellas y lo principal es buscarle el lado bueno a las cosas y ver que más allá de todas las complicaciones, mis hijos están bárbaros”. Cuando Guillermo Geremía le preguntó si había sido una mujer golpeada, ella lo confirmó, por lo que este hecho que manifiesta en su facebook personal se suma a un historial de situaciones violentas que ha experimentado la cantante local. A las 4 de la mañana de hoy miércoles Deolinda Sosa escribió su último post “Gracias a todos los que me apoyan y a los que no, no necesito que me crean si solo yo sé lo que he vivido. Si dejar a un golpeador eso me califica de puta...bien puta que soy entonces, y le doy gracias a Dios por haberlo hecho a tiempo. Esto ya está en manos de la justicia y si ésta es justa Él pagará por tantas agresiones. Siempre puso a nuestros hijos en el medio generándoles confusiones. El tiempo es sabio y el será mi testigo. Cuando se caiga la máscara de este tipo, varios y varias tendrán que retractarse. Nuevamente gracias a todos/as por sus palabras y Perdón por haber hecho público mi problema. Lo hice porque me cansé de esto. Dios los bendiga y proteja siempre”. Fuente: Informe 16