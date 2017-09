Deheza: encontró un bolso con $ 70 mil y los devolvió

General Deheza.- Axel Ruiz (23) pasó de caminar buscando trabajo por las calles de esta localidad a convertirse en el "joven que devolvió más de $ 70 mil entre pesos y cheques", tras realizar una gestión en un banco de su pueblo. Cuando habían pasado algunos minutos después del mediodía del miércoles, Axel terminó de realizar un trámite en el interior del banco y observó una cartera oscura, tipo sobre, olvidada en el piso. Sin dudarlo, se dirigió de inmediato a la oficina del gerente de la entidad, en donde relató lo sucedido. El gerente abrió el sobre y en su interior encontró una cifra de dinero que largamente superaba los $ 70 mil, entre billetes en efectivo y cheques. Tuvo tiempo de sacarse una foto cuando buscó al propietario del dinero, que subió en las redes y recibió un breve "Gracias" hasta que se retiró a su hogar para seguir buscando trabajo. "Es una oportunidad que te da la vida, como otras -señala Axel a PUNTAL-. No hice público esto para recibir nada, sólo para demostrar que se puede, sin que debamos encasillar a las personas de una o de otra manera o pensar algo sin conocerlo. Vengo de una familia buena y es lógico que deba actuar de esta manera", agregó. "Sólo hice lo que tenía que hacer”, insistió. Y consideró que este tipo de hechos no debería ser noticia. Axel admitió que tanto el dueño de la cartera como el gerente se molestaron por la difusión pública del gesto, o que trascendiera la cifra encontrada. El joven vive con sus 4 hermanos en una vivienda en el barrio 208 Viviendas, ubicado en el sector sur de la localidad. "Si hacés algo esperando recibir algo, no es bueno. Sólo devolví lo que no es mío, de otro modo es robarlo, y eso no me enseñaron mis padres", añadió. Axel es papá de una nena de un año y quiere transmitir a su pequeña estos valores de honestidad. Y reiteró: “No lo hice con segundas intenciones, es lo que corresponde hacer". Ahora su vida continúa. Espera tener una oportunidad laboral para ayudar en la crianza de su pequeña. "Salgo cada mañana a buscar empleo, y no pierdo las esperanzas de encontrar un trabajo", precisó. FUENTE: PUNTAL iMAGEN A MODO ILUSTRATIVO