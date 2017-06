Córdoba: secuestran 3 mil kilos de marihuana en un camión cisterna

By lv20 Radio

El camión cisterna venía siendo monitoreado desde Misiones, porque se sabía que traía una importante carga de marihuana de Paraguay. Los transportistas llegaron a la ciudad de Córdoba y lo estacionaron en cercanías de Circunvalación y ruta nacional 19, en barrio Palmar, sobre la calle Piero Astori. No sabían los narcotraficantes que estaban siendo vigilados y que las escuchas telefónicas "abiertas", en tiempo real, estaban siendo seguidas de cerca. Al poco tiempo llegaron los supuestos encargados de la distribución local de la droga y se activaron los procedimientos, según confirmaron fuentes judiciales a La Voz. El resultado, según fuentes de la Justicia Federal de Córdoba: cinco detenidos, entre ellos el organizador; 3.100 kilos de marihuana; dos camiones y seis autos secuestrados; 300 mil dólares y 500 mil pesos incautados a los involucrados; además de seis armas y municiones. El operativo fue concretado por la Policía Federal y comenzó el jueves a la mañana y continuó durante todo el día, con distintos allanamientos ordenados por el juez federal Nº2 Alejandro Sánchez Freytes a pedido del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano. "Es una investigación de hace unos cinco meses. Creemos que el camión, que estaba especialmente acondicionado para ocultar la droga, ya había hecho otros viajes similares. Lo importante es que logramos detener no sólo a los que hicieron el transporte sino a quien está detrás de todo esto", dijo el fiscal a este diario. Se cree que el destino de la droga eran puntos de ventas en la ciudad de Córdoba. Por ahora no se conocieron los nombres de los involucrados. "Histórico" Fuentes judiciales calificaron de "histórico" al operativo por la cantidad de droga secuestrada. En febrero de este año, en una estación de servicios de la localidad de Saturnino María Laspiur (194 kilómetros al este de Córdoba, en el departamento San Justo), se habían secuetrado 2.664 kilos de marihuana. Dónde se hizo el operativo El procedimiento de este jueves se hizo en barrio Palmar, en cercanías del Mercado de Abasto. FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/