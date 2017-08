Con incendios controlados, Bomberos permanecen en guardia de cenizas

By lv20 Radio

Si bien no hay fuego activo, de manera preventiva los Bomberos Voluntarios permanecen en guardia de cenizas en los dos últimos focos que estaban con fuego hasta ayer en la provincia: zona de Cerro Mogote y en Valle de Buena Esperanza, entre Falda del Carmen y el Observatorio de Bosque Alegre. En ese sentido, el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, sostuvo que “gracias al gran esfuerzo de Bomberos, Defensa Civil, Plan Provincial de Manejo del Fuego y el Ejército se pudo controlar el fuego y durante toda la noche estuvimos en guardia de cenizas, o sea que no hay fuego activo, pero todos estamos aprestos ante la posibilidad de un reinicio de las llamas”. El funcionario también señaló que está previsto el relevo con personal descansado y el apoyo de aviones hidrantes a los fines de enfriar los sitios que pudieren generar nuevos focos. Sobre los evacuados expresó: “Quedan 40 todavía, hoy cuando esté bien asegurado el sector van a volver a sus hogares porque no han sufrido ningún daño”. FUENTE:http://prensa.cba.gov.ar/