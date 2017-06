Como candidata, Cristina competiría contra cuatro ministros suyos

Si Cristina de Kirchner se presenta como candidata a senadora nacional por Buenos Aires sería protagonista de una interesante paradoja política: en boletas enfrentadas a la suya, irían cuadro dirigentes que integraron gabinete de ministros. Aunque todavía no está confirmado oficialmente que la ex presidente se anote como postulante -en particular al Senado- si eso ocurriese, se daría la curiosidad de que competirá contra varios ex ministros suyos. Entre esos nombres se destaca Florencio Randazzo no solo porque la desafía a una primaria sino porque, a la vez, es uno de los pocos ministros que duró los dos mandatos enteros de la ex presidente. El dirigente de Chivilcoy, que pide competir en las PASO -lo que la ex presidente resiste- fue ocho años ministro de Interior (en el último tramo sumó Transporte) de Cristina, desde que asumió en 2007 hasta que se despidió en el 2015 El segundo es Sergio Massa que fue jefe de Gabinete por algo menos de un año: desde el 23 de julio de 2008 al 7 de julio de 2009. Asumió en reemplazo de Alberto Fernández, otro ex super ministro K que ahora es jefe de campaña y operador de Randazzo. Massa ya compitió en dos elecciones contra el FpV pero esta sería la primera vez que estaría en una boleta contra Cristina con quien compartió boleta en el 2005 cuando fue candidato a diputado mientras la ex presidente era la candidata a senadora. En aquella tira, también estaba Graciela Ocaña -por entonces era titular del PAMI- que figuró como senadora suplente de Cristina en la boleta que el FpV enfrentó al Partido Justicialista que postulaba a Hilda "Chiche" Duhalde. En 2007, cuando Cristina asumió como presidente, Ocaña debía jurar como senadora pero renunció a esa banca porque la ex presidente la convirtió, a instancia de Alberto Fernández, en ministra de Salud. Ocaña fue ministra hasta el 30 de junio de 2009, un día después de la derrota del FpV ante Unión-PRO, la alianza electoral entre Mauricio Macri, Francisco De Narváez y Felipe Solá. En este turno Ocaña -que formó parte del Frepaso y luego del ARI de Elisa Carrió- se incorporó al espacio de Cambiemos y rankea para ser una de las candidatas a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. De ese modo, se convertiría en rival de Cristina, de cuyo gabinete formó parte. FUENTE:www.clarin.com