Cómo atrapar un alacrán

Ante una picadura de alacrán, los especialistas recomiendan, si es posible, capturar al insecto y llevarlo al centro de salud para que pueda ser identificado. Esto es importante para saber qué antitoxina suministrar al paciente, en caso de ser necesario. Por eso, un pisotón no es la mejor opción, ya que no permite distinguir de qué clase de alacrán se trata. La técnica consiste en tomar un vaso y "tapar" al bicho. Luego, con un cartón o papel grueso, pasarlo por debajo del vaso o frasco e invertirlo. El alacrán ya no tiene forma de escapar. Si el insecto va a ser trasladado, es mejor tapar el frasco para evitar accidentes. En declaraciones televisivas, autoridades del Instituto Pasteur admitieron que cada vez es más frecuente la aparición de alacranes en Buenos Aires y estimaron que es posible que el cambio climático esté haciendo que los alacranes se vuelvan más agresivos. También afirmaron que la fumigación no es efectiva para los alacranes, por lo que el saneamiento del hogar es fundamental para evitar la propagación de estos insectos. "Hemos recibido casos de alacranes desde Puerto Madero hasta Mataderos. No tiene que ver con el poder adquisitivo de los barrios, así que pedimos que los vecinos estén atentos para evitar la propagación de cucarachas, que son su principal fuente de alimento", aseguraron. fuente: Informe 16.