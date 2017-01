Comienzan las Castraciones en Bromatología Municipal de Laboulaye

Desde el próximo lunes 23 de enero en el horario de 8.00 a 14.00Hs, los interesados en castrar a perros y gatos (hembras y machos) podrán inscribirse en las dependencias del Área de Bromatología y Saneamiento Animal ubicadas en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública, sito en calles España y Ameghino. También podrán comunicarse por teléfono para solicitar un turno al 03385 – 429626. Cabe recordar que quienes lleven a castrar sus mascotas no tendrán que abonar ningún costo, puesto que las mismas serán gratuitas ya que, el gasto que ellas insumen es absorbido con el pago de la tasa a la propiedad en la cual se incluyó la suma de $10 mensuales con destino a “saneamiento animal” que incluye no sólo las castraciones, sino también vacunaciones obligatorias, colaboración alimentaria con la Protectora de Animales, etc. Al respecto, la Medica Veterinaria Carmen Zoppi, encargada de las castraciones, informó que ya se encuentran disponibles los insumos necesarios para comenzar a normalizar la situación que sin dudas traerá buenos resultados para la ciudad. “Las castraciones masivas traen aparejadas una disminución importante en la población canina. Consecuentemente se espera que se reduzcan los accidentes que puedan ser ocasionados por los canes en la vía pública al igual que los ataques fortuitos a vecinos”, manifestó Zoppi quien además añadió: “Es un proyecto a largo plazo que comenzamos con mucho entusiasmo. Es una iniciativa que tiene el apoyo y aval de todos los veterinarios de nuestra ciudad y de las instituciones proteccionistas como Sociedad Protectora de Animales y la ONG Patitas”. Fuente: Municipalidad de Laboulaye.