Casi linchan al detenido por matar a su bebé a patadas en Santiago del Estero

El informe forense determinó que reciibó golpes en todo el cuerpo pero uno, en la frente, le habría causado fractura de cráneo y hemorragia interna. La beba empezó a convulsionar pero para cuando el padrastro consiguió un remise y buscó el auxilio de los médicos, Morena ya estaba muerta. Las explicaciones de la pareja no alcanzaron y ayer por la mañana el fiscal Sebastián Robles pidió su detención. El padrastro, un adolescente de 16 años que no tardó demasiado en confesar que le había dado una paliza porque le rompió el celular, fue alojado primero en la comisaría de Taboada pero casi lo linchan y tuvo que ser trasladado antes de que termine el día. Parece que en la comisaría también estaba detenido un cuñado suyo por "abuso sexual". La rivalidad que ya arrastraban se potenció y la situación se salió de control cuando se encontraron. El joven sería imputado por "homicidio agravado" y posiblemente se le amplíe la acusación por ensañamiento. La madre no tendría un panorama mucho mejor. La imputarían por "homicidio" o "encubrimiento". Fuente: TN.