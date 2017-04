Camioneros de Italó buscan viajes en otra zona

Frente a los impedimentos que la situación hídrica plantea a los productores para levantar y retirar la cosecha de los establecimientos rurales, un gran número de camioneros de Italó buscan viajes en otras jurisdicciones donde el agua no generó semejantes inconvenientes. Así lo explicó ayer a PUNTAL Emanuel Sosa, empleado administrativo del Centro de Camioneros de Italó, entidad que nuclea a unos 40 choferes de transportes de carga que por estos días ven limitada su fuente de empleo. “La situación es compleja, casi no hay caminos y eso constituye un gran problema. De los cuarentacamiones, un 60 por ciento ya busca trabajo en la zona, en regiones como Vicuña Mackenna, Laboulaye o Río Cuarto”, señaló Sosa. Además, resaltó el impacto que ello significa para el pueblo donde residen unos 1.500 habitantes. Por su parte, el intendente Luis Balverdi lamentó que el agua siga llegando a la zona y vaya ganando lentamente nuevas calles. “El agua se va desparramando a medida que entra y va tomando los caminos que están más bajos que los campos. Seguramente en algún momento va a llegar a localidades como Sarah o Larroudé, al norte de La Pampa”, dijo Balverdi. La red eléctrica, anegada En tanto, Jorge Gerbaudo, jefe de redes de la Cooperativa Eléctrica de Italó manifestó que la situación trae importantes complicaciones a la tarea de mantenimiento de la infraestructura. “Hay muchas líneas rurales de la zona de Italó con difícil acceso, incluso a algunas no podemos llegar ni con tractor. Tenemos una línea en el sector norte del pueblo en construcción, que está cerca de Bernardo Larroudé, y tuvimos que suspender el avance de la obra porque no hay forma de poder llegar incluso por la ruta 188, por La Pampa”, graficó. Y concluyó: “La situación está dificil. La línea troncal que nos abastece y que llega desde Buchardo hay mucha agua y la forma de repararla es llegar en camioneta hasta donde se puede, luego seguir con tractor y de ahí a pie. Desde el punto de vista de mantenimiento eléctrico, está muy complica FUENTE:PUNTAL