BanCor: clientes que deben presentarse

Los clientes que se detalla a continuación, deberán presentarse en nuestro Banco, sito en calle Las Heras 74, a saber:
GHERSI PATRICIA ALEJANDRA
GIOLITTI MARIA ELISA
GOMEZ MIGUEL ANGEL
GOMEZ FEDERICO
GIAGANTE LILIANA
GEMMI MARIA TERESA
GARIS ADRIANA DIANA
GHIGO ESTHER AMALIA
GIORDANO CARLOS DANIEL
GARRO GUSTAVO JAVIER
GARINO DANIEL FERNANDO
GORIA FABIAN RAUL
GIORDANO SILVIA BEATRIZ
GOMEZ ESTELA MARY
GRAFF CLAUDIA PATRICIA
GIORGIS JUAN CARLOS
GONZALEZ LELIA EDITH
GONZALEZ ANITA BEATRIZ
GOSSA NESTOR DAVID
GAUNA YANINA GISEL
GIOLITTI GUSTAVO MARIA
GERMANI OMAR VICENTE
GIL GLADYS EDITH