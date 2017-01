Banco Nación lanzó créditos para construcción de viviendas

El Banco Nación lanzó este miércoles una nueva línea de créditos en pesos para financiar hasta el 80% de la construcción de viviendas en terreno propio, a 20 años de plazo, y durante los tres primeros tendrán una tasa fija del 14%. A modo de ejemplo, para el caso de la construcción de una propiedad cuyo valor total es de $ 1.000.000, considerando un valor del terreno en $ 150.000, la entidad, que ahora conduce Javier González Fraga, financiará hasta 80% del presupuesto de obra, en este caso, $ 680.000. En cuanto a los desembolsos, se realizarán en tres etapas de forma simultánea con el avance de la obra, según explicó la entidad en un comunicado de prensa. Voceros de la entidad aclararon que autoridades de la institución oficial venían trabajando durante todo el año para lanzar este programa de créditos. Señalaron que, si bien no existen proyecciones sobre el caudal de potenciales interesados en los préstamos, esperan una importante cantidad de solicitantes. La línea es en pesos y a tasa fija los primeros tres años. Durante el período de construcción, que no podrá excederse del año, el interés será del 18%. Una vez finalizada la construcción y hasta que se cumplan los primeros tres años desde el primer desembolso, la tasa será del 14%, informó el BNA. A partir de la cuota 37, las cuotas se recalcularán solamente una vez al año y dicho ajuste no podrá exceder el aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se calcula en agosto, luego de concluidas las negociaciones paritarias. El plazo de amortización es de hasta 20 años, el valor máximo de la propiedad a construir será de $ 2.868.000 y el Banco podrá financiar hasta el 80% del valor. A fin de facilitar el acceso al crédito, se permitirá a los titulares o cotitulares (para el caso de matrimonios o convivientes) incluir a sus padres, hijos y hermanos como codeudores, pudiendo aumentar así el ingreso familiar. Esta nueva línea incluye, además, los destinos de ampliación, refacción y terminación de vivienda. Fuente: Cadena 3