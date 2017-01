Aumentó la indigencia en el último trimestre del 2016

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina Agustín Salvia, estimó que “la indigencia aumentó en el último trimestre del año pasado”, de acuerdo con el último informe del Indec. Salvia consideró que "el fenómeno de la marginalidad que experimenta Argentina no es nuevo” ya que “es una pobreza estructural que tiene como clave la ausencia de mecanismos de empleo”. Salvia consideró, en diálogo con radio Mitre, que “aumentó la indigencia” basado en el último informe del INDEC, que señala que en el cuarto trimestre de 2016 "se juntó el aumento de la desigualdad con el aumento de la pobreza extrema", debido a “la reducción de las oportunidades de trabajo como changas, actividades de empleos eventuales y el impacto de la inflación". Asimismo, Salvia recordó que en el primer trimestre las estadísticas del Observatorio de la UCA revelaron que “el más perjudicado no fue el segmento más indigente, sino las clases medias bajas o los sectores pobres no indigentes”. El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reiteró: "No podemos negar que haber salido de esas condiciones macroeconómicas (del gobierno kirchnerista) y las medidas económicas que se tomaron (en el gobierno de Mauricio Macri), la falta de una reactivación y el aumento inflacionario por sobre las expectativas populares y oficiales, produjo que se agravara la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en los sectores más carentes”. En ese sentido, Salvia explicó que en la sociedad argentina "están los descartados, los excluidos, los sobrantes que no encajan en el modelo capitalista que ha desarrollado la economía argentina". Fuentes: Telam