Asaltaron y maniataron a dos jubiladas en barrio Suárez

Cuatro ladrones ingresaron esta madrugada en la casa de las mujeres. Las dejaron encerradas en el baño. Cuatro ladrones asaltaron esta madrugada a dos jubiladas, las ataron y las encerraron en el baño de una vivienda de barrio Suárez en la ciudad de Córdoba. “Entraron a robar, las encerraron en el baño, revolvieron todo, se llevaron todo, llenaron valijas con cosas, no sabemos bien qué se llevaron, pero menos mal que están sanas, las encerraron en el baño”, contó la hija de una de ellas. “Les exigían 100 mil pesos. Le decían, sabemos que tenés 100 mil pesos. Pero no, mi mamá es jubilada, nada. Las dejaron atadas en el baño y se fueron”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba. “En cuanto se desataron le avisaron a un primo que vive al frente y me llamaron”, relató.