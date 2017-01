8 casos de violencia de género en 10 días

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el elevado número de denuncias por violencia de género recibidas en las dos primeras semanas del año. Son 8 los casos que se han presentado en la Defensoría por esta situación en apenas 10 días de atención. Así lo confirmó a PUNTAL el Defensor del Pueblo Ismael Rins, quien señaló que desde el 2 de enero hasta el día de ayer, 8 mujeres se han acercado a las oficinas de la Defensoría en busca de ayuda ante situaciones de violencia de género padecidas. Desde la Defensoría indicaron que se trata principalmente de mujeres jóvenes, aunque también hay casos de mujeres mayores a 50 años. Respecto de la modalidad, las consultas a la defensoría fueron realizadas por las mujeres personalmente, como también vía telefónica y vía red social a través de Facebook. Asimismo, confirmaron que recibieron consultas por casos de violencia familiar como así también por acoso callejero. Situación alarmante “Es una situación que realmente nos alarma, por lo que hemos asumido la misión de enfrentar la problemática, acompañando a las mujeres que son víctimas de esta situación, brindando herramientas y generando prevención”, comentó Rins. El Defensor expresó su preocupación e hizo hincapié en la necesidad de crear conciencia respecto de la violencia de género: “Creemos que las denuncias que recibimos son el reflejo de la creciente toma de conocimiento acerca de la problemática. Muchas mujeres realizan su denuncia cuando toman conciencia de sus derechos y tienen un lugar a donde acudir”. Ante la situación, la abogada Mariana Giorgetti, quien está a cargo del Programa de Género de la Defensoría del Pueblo local, brindó detalles acerca de esta problemática que desde hace tiempo se instaló en la sociedad y cada vez sale más a la luz. “El año pasado la Defensoría ya recibía algunas consultas, pero observamos que las mismas se han incrementado notablemente. Probable-mente después de la difusión que se le ha dado en el último tiempo a la problemática, las mujeres acuden más a la defensoría ante situaciones de este tipo”, explicó Giorgetti. La doctora subrayó que en muchos casos a las mujeres les resulta más práctico acercarse a la Defensoría porque es un ambiente de más contención, y que por eso han decidido a partir de este año atender la problemática y acompañar a las mujeres en los trámites judiciales e institucionales que corresponden. En ese sentido Giorgetti indicó que la Ley de Violencia de Género existe a nivel nacional y recientemente se han adherido a ella tanto la Provincia como la Municipalidad. Lo que sucede es que aún no están del todo aceitados los mecanismos procesales para que la gente pueda efectivamente hacer una denuncia. “Hoy tenemos un montón de situaciones que son consideradas como violencia de género en el marco de la ley, pero las personas que se encuentran en dichas situaciones no saben cómo realizar la denuncia o van a hacerla y la misma queda en la nada, ya que quien toma la denuncia no sabe qué procedimientos seguir”, explicó Giorgetti, quien agregó que muchas mujeres acuden desahuciadas a la Defensoría porque no saben a dónde acudir o van a la policía y no les toman las denuncias. Ante dicho panorama, desde la Defensoría asumieron la misión de llevar un registro de estos casos que se quedan sin respuesta para instar a quien corresponda a que procesalmente se les dé respuesta a dichas mujeres. “Tratamos de empoderarlas para que se animen a hacer la denuncia y las acompañamos para que les tomen las mismas”, remarcaron. “Invitamos a que las mujeres se acerquen a la Defensoría, nos llamen o nos escriban por Facebook dejándonos un número de teléfono y nosotros nos ponemos en contacto con ellas. Muchas veces las mujeres toman valor y hacen su primera consulta por Facebook, que es una herramienta con la cual lo pueden hacer de manera rápida”, indicaron. Otros casos Desde la Defensoría expresaron que también han recibido otras consultas por violencia familiar y por acoso callejero. Respecto de la primera indican que se dan situaciones de violencia psicológica pero también hay casos que alcanza la violencia física. En tanto, también hay casos de mujeres que han confesado recibir acoso callejero, tal es el caso de muchas que temen salir de su casa por las agresiones verbales que sufren en la vía pública. En ese sentido, Giorgetti explicó que el caso de los acosos callejeros y otros más no se encuadran en lo que es la Ley de Violencia Familiar y en consecuencia en este momento no reciben una respuesta adecuada. Concientización Desde la Defensoría, se ha puesto en marcha un programa que hace énfasis en la promoción de los derechos de la mujer, la prevención y la concientización. Según indicaron, el plan incluye un seguimiento de cada uno de los casos que llegan a la Defensoría para que las mujeres tengan las respuestas que correspondan, y un trabajo en conjunto con la Policía, la Justicia, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y todos quienes conforman el Concejo Municipal de Género. “En las escuelas se viene trabajando en lo que es la prevención de la violencia en el noviazgo. Y a partir de esta gestión vamos a trabajar en la capacitación respecto al tema en la Policía de la Provincia, el Poder Judicial, los cuerpos médicos, docentes y todo el personal municipal y de la Defensoría”, concluyeron. Fuente: Diario Puntal