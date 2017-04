13 de abril: Día internacional del beso

El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril en la mayoría de los países de habla hispana para conmemorar el día en que una pareja de Tailandia estableció un récord mundial al besarse durante 46 horas en 2011. En este marco, una red social para personas comprometidas que buscan un relación paralela realizó un estudio que determinó que apenas un 25% de los matrimonios le demuestra afecto a su pareja y que los besos con sus amantes son más intensos y apasionados. Second Love le consultó a sus usuarios sobre las demostraciones de afecto hacia su pareja y su amante: ¿qué despiertan los besos en ambos casos?. El resultado demostró que las parejas “formales” se besan menos que las parejas “clandestinas”. En lo que a besos se refiere la comezón no sería en el séptimo año sino mucho antes: tanto usuarios hombres como mujeres manifestaron que durante la primera etapa de su matrimonio había más pasión en la pareja y los besos eran cotidianos. A partir de los tres años, la cifra comienza a descender. La encuesta revela además que las demostraciones de cariño hacia los amantes son mucho más intensas y que, a mayor tiempo de relación, mayor deseo de recibirlas. Estudios anteriores de la plataforma destacaron que en el caso de los hombres el principal motivo de la infidelidad es que su vida sexual no los satisface y que están cansados de la rutina. Las mujeres, en cambio, buscan encontrar alguien que les preste la atención que no tienen en su pareja. FUENTE: DIA A DIA